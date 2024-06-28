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Алексеева Агрипена Яковлевна

Из справочника
Метрические книги с. Талызино за 1888 - 1891 годы
ФИО
Алексеева Агрипена Яковлевна
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер записи
66-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
18.06.1891
Приход
Богородицерождественская ц.
Губерния прихода
Владимирская
Уезд прихода
Муромский
Место прихода
Талызино
Нас. пункт приписки
д. Игнатьево, Муромский у., Владимирская губ.
Дата крещения
18.06.1891
Священнослужители
священник Виноградов Василий, дьякон Николай Ильин
Архивный код
ГАВО (Владимир), ф.590, оп.4, д.86, лист: 207об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 36 жен
Урожд. - Алексеева Агрипена Яковлевна
Отец - Алексеев Яков Михайлович, крестьянин (д. Игнатьево, Муромский у., Владимирская губ.)
Мать - Алексеева Татьяна Ивановна (д. Игнатьево, Муромский у., Владимирская губ.)
Воспр. - Ильин Николай Прохорович, приходской диакон
Воспр. - Фекла Филипповна, крестьянка (д. Игнатьево, Муромский у., Владимирская губ.)
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Индексация данных проведена Валерией Веденеевой

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