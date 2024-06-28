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Гудина Александра Козьминична

Из справочника
Метрические книги с. Талызино за 1888 - 1891 годы
ФИО
Гудина Александра Козьминична
Тип записи
о рождении
Номер записи
65-р
Роль персоны
Мать
Дата события
18.06.1891
Приход
Богородицерождественская ц.
Губерния прихода
Владимирская
Уезд прихода
Муромский
Место прихода
Талызино
Нас. пункт приписки
д. Рожново, Муромский у., Владимирская губ.
Дата крещения
19.06.1891
Священнослужители
священник Виноградов Василий, дьякон Николай Ильин
Архивный код
ГАВО (Владимир), ф.590, оп.4, д.86, лист: 206об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 35 жен
Урожд. - Гудина Агрипена Ивановна
Отец - Гудин Иван Григорьевич, фельдфебель (д. Рожново, Муромский у., Владимирская губ.)
Мать - Гудина Александра Козьминична (д. Рожново, Муромский у., Владимирская губ.)
Воспр. - Гудин Яков Григорьевич, крестьянин
Воспр. - Марина Григорьевна, крестьянка
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Индексация данных проведена Валерией Веденеевой

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