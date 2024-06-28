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Евдокия Михайловна

Из справочника
Метрические книги с. Талызино за 1888 - 1891 годы
ФИО
Евдокия Михайловна
Тип записи
о рождении
Номер записи
60-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
02.06.1891
Приход
Богородицерождественская ц.
Губерния прихода
Владимирская
Уезд прихода
Муромский
Место прихода
Талызино
Статус персоны
солдатка
Нас. пункт приписки
Новая,
Дата крещения
02.06.1891
Священнослужители
священник Виноградов Василий , псаломщик Успенский Николай
Архивный код
ГАВО (Владимир), ф.590, оп.4, д.86, лист: 206об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 28 муж
Урожд. - Дубинин Иоанн Васильевич
Отец - Дубинин Василий Тимофеевич, крестьянин (с-цо Кондраково, Муромский у., Владимирская губ.)
Мать - Дубинина Евдокия Гавриловна (с-цо Кондраково, Муромский у., Владимирская губ.)
Воспр. - Евдокия Михайловна, солдатка ( Новая, )
Воспр. - Степан Яковлевич, крестьянин
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Индексация данных проведена Валерией Веденеевой

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