Алексей Спиридонович
Из справочника
Метрические книги с. Талызино за 1888 - 1891 годы
- ФИО
- Алексей Спиридонович
- Тип записи
- о рождении
- Номер записи
- 58-р
- Роль персоны
- Воспр.
- Дата события
- 31.05.1891
- Приход
- Богородицерождественская ц.
- Губерния прихода
- Владимирская
- Уезд прихода
- Муромский
- Место прихода
- Талызино
- Статус персоны
- крестьянский сын
- Дата крещения
- 31.05.1891
- Священнослужители
- священник Виноградов Василий, дьякон Николай Ильин
- Архивный код
- ГАВО (Владимир), ф.590, оп.4, д.86, лист: 205об
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 33 жен
Урожд. - Опарина Феодосья Ивановна
Отец - Опарин Иван Спиридонович, крестьянин (д. Прудищи, Муромский у., Владимирская губ.)
Мать - Опарина Анна Матвеевна (д. Прудищи, Муромский у., Владимирская губ.)
Воспр. - Алексей Спиридонович, крестьянский сын
Воспр. - Анна Спиридоновна, девица
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