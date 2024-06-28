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Ширкина Марья Поликарповна

Из справочника
Метрические книги с. Талызино за 1888 - 1891 годы
ФИО
Ширкина Марья Поликарповна
Тип записи
о рождении
Номер записи
56-р
Роль персоны
Мать
Дата события
26.05.1891
Приход
Богородицерождественская ц.
Губерния прихода
Владимирская
Уезд прихода
Муромский
Место прихода
Талызино
Нас. пункт приписки
д. Морозово, Булатниковская вол., Муромский у., Владимирская губ.
Дата крещения
26.05.1981
Священнослужители
священник Виноградов Василий, дьякон Николай Ильин
Архивный код
ГАВО (Владимир), ф.590, оп.4, д.86, лист: 205об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 31 жен
Урожд. - Ширкина Федосья Симеоновна
Отец - Ширкин Симеон Иванович, крестьянин (д. Морозово, Булатниковская вол., Муромский у., Владимирская губ.)
Мать - Ширкина Марья Поликарповна (д. Морозово, Булатниковская вол., Муромский у., Владимирская губ.)
Воспр. - Андрей Андреевич, крестьянский сын
Воспр. - Татьяна Егоровна, крестьянка
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Индексация данных проведена Валерией Веденеевой

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