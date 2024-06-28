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Данила Семенович

Из справочника
Метрические книги с. Талызино за 1888 - 1891 годы
ФИО
Данила Семенович
Тип записи
о рождении
Номер записи
55-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
24.05.1891
Приход
Богородицерождественская ц.
Губерния прихода
Владимирская
Уезд прихода
Муромский
Место прихода
Талызино
Статус персоны
крестьянин
Дата крещения
24.05.1891
Священнослужители
священник Виноградов Василий, дьякон Николай Ильин
Архивный код
ГАВО (Владимир), ф.590, оп.4, д.86, лист: 205об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 30 жен
Урожд. - Сорокина Федосья Меркуриевна
Отец - Сорокин Меркурий Алексеевич, крестьянин (д. Прудищи, Муромский у., Владимирская губ.)
Мать - Сорокина Гликерия Денисовна (д. Прудищи, Муромский у., Владимирская губ.)
Воспр. - Данила Семенович, крестьянин
Воспр. - Татьяна Максимовна, крестьянка
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Индексация данных проведена Валерией Веденеевой

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