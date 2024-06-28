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Иван Спиридонович

Из справочника
Метрические книги с. Талызино за 1888 - 1891 годы
ФИО
Иван Спиридонович
Тип записи
о рождении
Номер записи
52-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
08.05.1891
Приход
Богородицерождественская ц.
Губерния прихода
Владимирская
Уезд прихода
Муромский
Место прихода
Талызино
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
с. Талызино, Муромский у., Владимирская губ.
Дата крещения
08.05.1891
Священнослужители
священник Виноградов Василий, дьякон Николай Ильин
Архивный код
ГАВО (Владимир), ф.590, оп.4, д.86, лист: 205об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 26 муж
Урожд. - Курников Иоанн Герасимович
Отец - Курников Герасим Иванович, крестьянин (с. Талызино, Муромский у., Владимирская губ.)
Мать - Курникова Евдокия Якимовна (с. Талызино, Муромский у., Владимирская губ.)
Воспр. - Виноградова Анна Васильевна, девица дочь приходского священника
Воспр. - Иван Спиридонович, крестьянин (с. Талызино, Муромский у., Владимирская губ.)
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Индексация данных проведена Валерией Веденеевой

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