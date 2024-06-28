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Баринов Николай Симеонович

Из справочника
Метрические книги с. Талызино за 1888 - 1891 годы
ФИО
Баринов Николай Симеонович
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер записи
51-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
07.05.1891
Приход
Богородицерождественская ц.
Губерния прихода
Владимирская
Уезд прихода
Муромский
Место прихода
Талызино
Нас. пункт приписки
д. Прудищи, Муромский у., Владимирская губ.
Дата крещения
07.05.1891
Священнослужители
священник Виноградов Василий, дьякон Николай Ильин
Архивный код
ГАВО (Владимир), ф.590, оп.4, д.86, лист: 204об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 25 муж
Урожд. - Баринов Николай Симеонович
Отец - Баринов Симеон Матвеевич, крестьянин (д. Прудищи, Муромский у., Владимирская губ.)
Мать - Баринова Прасковья Степановна (д. Прудищи, Муромский у., Владимирская губ.)
Воспр. - Павел иванович, крестьянин
Воспр. - Татьяна Степановна, девица (д. Дьяконово, Муромский у., Владимирская губ.)
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Индексация данных проведена Валерией Веденеевой

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