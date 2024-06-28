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Сигклитикия Ивановна

Из справочника
Метрические книги с. Талызино за 1888 - 1891 годы
ФИО
Сигклитикия Ивановна
Тип записи
о рождении
Номер записи
49-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
23.04.1891
Приход
Богородицерождественская ц.
Губерния прихода
Владимирская
Уезд прихода
Муромский
Место прихода
Талызино
Статус персоны
девица
Дата крещения
23.04.1891
Священнослужители
священник Виноградов Василий, дьякон Николай Ильин
Архивный код
ГАВО (Владимир), ф.590, оп.4, д.86, лист: 204об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 24 муж
Урожд. - Крайнов Георгий Иванович
Отец - Крайнов Иван Филиппович, крестьянин (д. Морозово, Булатниковская вол., Муромский у., Владимирская губ.)
Мать - Крайнова Агрипена Мануиловна (д. Морозово, Булатниковская вол., Муромский у., Владимирская губ.)
Воспр. - Адриан Михайлович, крестьянин (д. Морозово, Булатниковская вол., Муромский у., Владимирская губ.)
Воспр. - Сигклитикия Ивановна, девица
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