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Чернышев Сергей Симеонович

Из справочника
Метрические книги с. Талызино за 1888 - 1891 годы
ФИО
Чернышев Сергей Симеонович
Тип записи
о рождении
Номер записи
48-р
Роль персоны
Отец
Дата события
23.04.1891
Приход
Богородицерождественская ц.
Губерния прихода
Владимирская
Уезд прихода
Муромский
Место прихода
Талызино
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Игнатьево, Муромский у., Владимирская губ.
Дата крещения
23.04.1891
Священнослужители
священник Виноградов Василий, дьякон Николай Ильин
Архивный код
ГАВО (Владимир), ф.590, оп.4, д.86, лист: 204об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 23 муж
Урожд. - Чернышев Георгий Сергеевич
Отец - Чернышев Сергей Симеонович, крестьянин (д. Игнатьево, Муромский у., Владимирская губ.)
Мать - Чернышева Стефанида Меркурьевна (д. Игнатьево, Муромский у., Владимирская губ.)
Воспр. - Ксения Яковлевна, девица
Воспр. - Успенский Николай Иванович, приходской псаломщик
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Индексация данных проведена Валерией Веденеевой

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