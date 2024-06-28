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Алексей Федорович

Из справочника
Метрические книги с. Талызино за 1888 - 1891 годы
ФИО
Алексей Федорович
Тип записи
о рождении
Номер записи
46-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
21.04.1891
Приход
Богородицерождественская ц.
Губерния прихода
Владимирская
Уезд прихода
Муромский
Место прихода
Талызино
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
с. Талызино, Муромский у., Владимирская губ.
Дата крещения
21.04.1891
Священнослужители
священник Виноградов Василий , псаломщик Успенский Николай
Архивный код
ГАВО (Владимир), ф.590, оп.4, д.86, лист: 204об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 26 жен
Урожд. - Иларионова Александра Абрамовна
Отец - Иларионов Абрам Григорьевич, крестьянин (с. Талызино, Муромский у., Владимирская губ.)
Мать - Иларионова Акилина Ивановна (с. Талызино, Муромский у., Владимирская губ.)
Воспр. - Алексей Федорович, крестьянин (с. Талызино, Муромский у., Владимирская губ.)
Воспр. - Варвара Васильевна, крестьянка
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