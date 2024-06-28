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Поляков Федор Леонтиевич

Из справочника
Метрические книги с. Талызино за 1888 - 1891 годы
ФИО
Поляков Федор Леонтиевич
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер записи
45-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
19.04.1891
Приход
Богородицерождественская ц.
Губерния прихода
Владимирская
Уезд прихода
Муромский
Место прихода
Талызино
Нас. пункт приписки
д. Прудищи, Муромский у., Владимирская губ.
Дата крещения
19.04.1891
Священнослужители
священник Виноградов Василий , псаломщик Успенский Николай
Архивный код
ГАВО (Владимир), ф.590, оп.4, д.86, лист: 204об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 21 муж
Урожд. - Поляков Федор Леонтиевич
Отец - Поляков Леонтий Антонович, крестьянин (д. Прудищи, Муромский у., Владимирская губ.)
Мать - Полякова Евфросинья Козьминична (д. Прудищи, Муромский у., Владимирская губ.)
Воспр. - Илья Антонович, крестьянский сын (д. Прудищи, Муромский у., Владимирская губ.)
Воспр. - Марья Васильевна, девица
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Индексация данных проведена Валерией Веденеевой

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