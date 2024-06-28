Тюканов Леонтий Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТюканов Леонтий Григорьевич

Тюканов Леонтий Григорьевич

Из справочника
Метрические книги с. Талызино за 1888 - 1891 годы
ФИО
Тюканов Леонтий Григорьевич
Тип записи
о рождении
Номер записи
44-р
Роль персоны
Отец
Дата события
19.04.1891
Приход
Богородицерождественская ц.
Губерния прихода
Владимирская
Уезд прихода
Муромский
Место прихода
Талызино
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Рожново, Муромский у., Владимирская губ.
Дата крещения
19.04.1891
Священнослужители
священник Виноградов Василий , псаломщик Успенский Николай
Архивный код
ГАВО (Владимир), ф.590, оп.4, д.86, лист: 203об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 20 муж
Урожд. - Тюканов Иван Леонтиевич
Отец - Тюканов Леонтий Григорьевич, крестьянин (д. Рожново, Муромский у., Владимирская губ.)
Мать - Тюканова Евфросинья Козьминична (д. Рожново, Муромский у., Владимирская губ.)
Воспр. - Егор Степанович, крестьянин (д. Рожново, Муромский у., Владимирская губ.)
Воспр. - Марья Никитична, крестьянка
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Валерией Веденеевой

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close