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Яськов Лазарь Онисимович

Из справочника
Метрические книги с. Талызино за 1888 - 1891 годы
ФИО
Яськов Лазарь Онисимович
Тип записи
о рождении
Номер записи
43-р
Роль персоны
Отец
Дата события
14.04.1891
Приход
Богородицерождественская ц.
Губерния прихода
Владимирская
Уезд прихода
Муромский
Место прихода
Талызино
Статус персоны
солдат
Нас. пункт приписки
д. Игнатьево, Муромский у., Владимирская губ.
Дата крещения
14.04.1891
Священнослужители
священник Виноградов Василий , псаломщик Успенский Николай
Архивный код
ГАВО (Владимир), ф.590, оп.4, д.86, лист: 203об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 25 жен
Урожд. - Яськова Ирина Лазаревна
Отец - Яськов Лазарь Онисимович, солдат (д. Игнатьево, Муромский у., Владимирская губ.)
Мать - Яськова Февронья Яковлевна (д. Игнатьево, Муромский у., Владимирская губ.)
Воспр. - Евграф Маркович, крестьянин (с. Талызино, Муромский у., Владимирская губ.)
Воспр. - Елена Васильевна, девица (д. Рожново, Муромский у., Владимирская губ.)
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Индексация данных проведена Валерией Веденеевой

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