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Фигуровский Николай Николаевич

Из справочника
Метрические книги с. Талызино за 1888 - 1891 годы
ФИО
Фигуровский Николай Николаевич
Тип записи
о рождении
Номер записи
41-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
07.04.1891
Приход
Богородицерождественская ц.
Губерния прихода
Владимирская
Уезд прихода
Муромский
Место прихода
Талызино
Статус персоны
мещанский сын
Нас. пункт приписки
г. Муром, Муромский у., Владимирская губ.
Дата крещения
08.04.1891
Священнослужители
священник Виноградов Василий , псаломщик Успенский Николай
Архивный код
ГАВО (Владимир), ф.590, оп.4, д.86, лист: 203об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 24 жен
Урожд. - Четушкина Марья Ермолаевна
Отец - Четушкин Ермолай Григорьевич, крестьянин (с-цо Кондраково, Муромский у., Владимирская губ.)
Мать - Четушкина Ксения Максимовна (с-цо Кондраково, Муромский у., Владимирская губ.)
Воспр. - Мария Ильинична, крестьянка
Воспр. - Фигуровский Николай Николаевич, мещанский сын (г. Муром, Муромский у., Владимирская губ.)
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Индексация данных проведена Валерией Веденеевой

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