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Четушкина Марья Ермолаевна

Из справочника
Метрические книги с. Талызино за 1888 - 1891 годы
ФИО
Четушкина Марья Ермолаевна
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер записи
41-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
07.04.1891
Приход
Богородицерождественская ц.
Губерния прихода
Владимирская
Уезд прихода
Муромский
Место прихода
Талызино
Нас. пункт приписки
с-цо Кондраково, Муромский у., Владимирская губ.
Дата крещения
08.04.1891
Священнослужители
священник Виноградов Василий , псаломщик Успенский Николай
Архивный код
ГАВО (Владимир), ф.590, оп.4, д.86, лист: 203об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 24 жен
Урожд. - Четушкина Марья Ермолаевна
Отец - Четушкин Ермолай Григорьевич, крестьянин (с-цо Кондраково, Муромский у., Владимирская губ.)
Мать - Четушкина Ксения Максимовна (с-цо Кондраково, Муромский у., Владимирская губ.)
Воспр. - Мария Ильинична, крестьянка
Воспр. - Фигуровский Николай Николаевич, мещанский сын (г. Муром, Муромский у., Владимирская губ.)
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Индексация данных проведена Валерией Веденеевой

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