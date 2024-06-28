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Ирина Якимовна

Из справочника
Метрические книги с. Талызино за 1888 - 1891 годы
ФИО
Ирина Якимовна
Тип записи
о рождении
Номер записи
29-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
27.02.1891
Приход
Богородицерождественская ц.
Губерния прихода
Владимирская
Уезд прихода
Муромский
Место прихода
Талызино
Статус персоны
крестьянка
Нас. пункт приписки
Михалево,
Дата крещения
27.02.1891
Священнослужители
священник Виноградов Василий, дьякон Николай Ильин
Архивный код
ГАВО (Владимир), ф.590, оп.4, д.86, лист: 201об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 13 муж
Урожд. - Лобков Василий Спиридонович
Отец - Лобков Спиридон Никитич, рядовой (д. Иванищи, Булатниковская вол., Муромский у., Владимирская губ.)
Мать - Лобкова Евдокия Ефимовна (д. Иванищи, Булатниковская вол., Муромский у., Владимирская губ.)
Воспр. - Ирина Якимовна, крестьянка ( Михалево, )
Воспр. - Михаил Захарович, крестьянин
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