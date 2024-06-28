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Масленников Федор Николаевич

Из справочника
Метрические книги с. Талызино за 1888 - 1891 годы
ФИО
Масленников Федор Николаевич
Тип записи
о рождении
Номер записи
14-р
Роль персоны
Отец
Дата события
26.01.1891
Приход
Богородицерождественская ц.
Губерния прихода
Владимирская
Уезд прихода
Муромский
Место прихода
Талызино
Статус персоны
солдат
Нас. пункт приписки
д. Иванищи, Булатниковская вол., Муромский у., Владимирская губ.
Дата крещения
26.01.1891
Священнослужители
священник Виноградов Василий, дьякон Николай Ильин
Архивный код
ГАВО (Владимир), ф.590, оп.4, д.86, лист: 200об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 6 муж
Урожд. - Масленников Ксенофонт Федорович
Отец - Масленников Федор Николаевич, солдат (д. Иванищи, Булатниковская вол., Муромский у., Владимирская губ.)
Мать - Масленникова Евфросинья Ильинична (д. Иванищи, Булатниковская вол., Муромский у., Владимирская губ.)
Воспр. - Евфросинья Алексеевна, девица (д. Иванищи, Булатниковская вол., Муромский у., Владимирская губ.)
Воспр. - Матвей Ильич, крестьянский сын (д. Иванищи, Булатниковская вол., Муромский у., Владимирская губ.)
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