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Виноградова Анна Васильевна

Из справочника
Метрические книги с. Талызино за 1888 - 1891 годы
ФИО
Виноградова Анна Васильевна
Тип записи
о рождении
Номер записи
09-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
13.01.1891
Приход
Богородицерождественская ц.
Губерния прихода
Владимирская
Уезд прихода
Муромский
Место прихода
Талызино
Статус персоны
дочь священника девица
Дата крещения
13.01.1891
Священнослужители
священник Виноградов Василий, дьякон Николай Ильин
Архивный код
ГАВО (Владимир), ф.590, оп.4, д.86, лист: 199об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 5 жен
Урожд. - Курочкина Татьяна Петровна
Отец - Курочкин Петр Никифорович, крестьянин (д. Рожново, Муромский у., Владимирская губ.)
Мать - Курочкина Наталья Григорьева (д. Рожново, Муромский у., Владимирская губ.)
Воспр. - Виноградова Анна Васильевна, дочь священника девица
Воспр. - Филипп Прохорович, крестьянин (с. Дуброво, Муромский у., Владимирская губ.)
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Индексация данных проведена Валерией Веденеевой

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