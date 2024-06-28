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Чиркунова Матрена Герасимовна

Из справочника
Метрические книги с. Талызино за 1888 - 1891 годы
ФИО
Чиркунова Матрена Герасимовна
Тип записи
о рождении
Номер записи
06-р
Роль персоны
Мать
Дата события
08.01.1891
Приход
Богородицерождественская ц.
Губерния прихода
Владимирская
Уезд прихода
Муромский
Место прихода
Талызино
Нас. пункт приписки
д. Морозово, Булатниковская вол., Муромский у., Владимирская губ.
Дата крещения
08.01.1891
Священнослужители
священник Виноградов Василий, дьякон Николай Ильин
Архивный код
ГАВО (Владимир), ф.590, оп.4, д.86, лист: 198об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 4 муж
Урожд. - Чиркунов Георгий Адрианович
Отец - Чиркунов Адриан Михайлович, крестьянин (д. Морозово, Булатниковская вол., Муромский у., Владимирская губ.)
Мать - Чиркунова Матрена Герасимовна (д. Морозово, Булатниковская вол., Муромский у., Владимирская губ.)
Воспр. - Александра Михайловна, девица (д. Морозово, Булатниковская вол., Муромский у., Владимирская губ.)
Воспр. - Афанасий Иванович, крестьянин (д. Морозово, Булатниковская вол., Муромский у., Владимирская губ.)
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Индексация данных проведена Валерией Веденеевой

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