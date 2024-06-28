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Татьяна Гавриловна

Из справочника
Метрические книги с. Талызино за 1888 - 1891 годы
ФИО
Татьяна Гавриловна
Тип записи
о рождении
Номер записи
05-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
05.01.1891
Приход
Богородицерождественская ц.
Губерния прихода
Владимирская
Уезд прихода
Муромский
Место прихода
Талызино
Статус персоны
девица
Нас. пункт приписки
д. Игнатьево, Муромский у., Владимирская губ.
Дата крещения
05.01.1891
Священнослужители
священник Виноградов Василий, дьякон Николай Ильин
Архивный код
ГАВО (Владимир), ф.590, оп.4, д.86, лист: 198об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 2 жен
Урожд. - Зеленова Сигклитикия Ивановна
Отец - Зеленов Иван Гаврилович, крестьянин (д. Игнатьево, Муромский у., Владимирская губ.)
Мать - Зеленова Евдокия Андреевна (д. Игнатьево, Муромский у., Владимирская губ.)
Воспр. - Татьяна Гавриловна, девица (д. Игнатьево, Муромский у., Владимирская губ.)
Воспр. - Флоров Егор Васильевич, крестьянин (д. Игнатьево, Муромский у., Владимирская губ.)
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Индексация данных проведена Валерией Веденеевой

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