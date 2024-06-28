Федор Силин
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Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1790-1917 годы
- ФИО
- Федор Силин
- Тип записи
- о рождении
- Номер записи
- 1366-р
- Роль персоны
- Воспр.
- Дата события
- 25.04.1886
- Приход
- Благовещенская ц.
- Губерния прихода
- Московская
- Уезд прихода
- Московский
- Место прихода
- Тайнинское
- Статус персоны
- солдатский сын
- Нас. Пункт приписки
- д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.
- Дата крещения
- 28.04.1886
- Священнослужители
- приходской священник Петр Розанов, диакон Георгий Добров
- Архивный код
- ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.1356, лист: 27
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 8 жен
Урожд. - Игнатова Александра Петровна
Отец - Игнатов Петр Алексеев, крестьянин (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Мать - Игнатова Агафья Васильева (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Агафья Артемова, солдатская дочь (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Федор Силин, солдатский сын (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
- Комментарий наборщика
- Фамилии воспреемников в МК не указаны.
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- Индексация данных проведена Федором Мухиным
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