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Федор Силин

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1790-1917 годы
ФИО
Федор Силин
Тип записи
о рождении
Номер записи
1366-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
25.04.1886
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Статус персоны
солдатский сын
Нас. Пункт приписки
д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.
Дата крещения
28.04.1886
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов, диакон Георгий Добров
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.1356, лист: 27
Полная запись МК
Счёт родившихся: 8 жен
Урожд. - Игнатова Александра Петровна
Отец - Игнатов Петр Алексеев, крестьянин (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Мать - Игнатова Агафья Васильева (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Агафья Артемова, солдатская дочь (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Федор Силин, солдатский сын (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Комментарий наборщика
Фамилии воспреемников в МК не указаны.
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Источник
Индексация данных проведена Федором Мухиным

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