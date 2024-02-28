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Логачева Анна Михайловна

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
ФИО
Логачева Анна Михайловна
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер записи
1325-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
22.11.1888
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Нас. Пункт приписки
с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.
Дата крещения
23.11.1888
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.1383, лист: 33
Полная запись МК
Счёт родившихся: 20 жен
Урожд. - Логачева Анна Михайловна
Отец - Логачев Михаил Григорьев, отставной рядовой (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Мать - Логачева Евдокия Лаврентьева (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Белов Михаил Петров, крестьянин (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Пьянова Параскева Егорова, крестьянская жена (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
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