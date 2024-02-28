Игнатов Алексей Петрович
Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
- ФИО
- Игнатов Алексей Петрович
- Пол
- М
- Тип записи
- о рождении
- Номер записи
- 1324-р
- Роль персоны
- Урожд.
- Дата события
- 04.09.1888
- Приход
- Благовещенская ц.
- Губерния прихода
- Московская
- Уезд прихода
- Московский
- Место прихода
- Тайнинское
- Нас. Пункт приписки
- д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.
- Дата крещения
- 05.09.1888
- Священнослужители
- приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
- Архивный код
- ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.1383, лист: 32
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 16 муж
Урожд. - Игнатов Алексей Петрович
Отец - Игнатов Петр Алексеев, крестьянин (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Мать - Игнатова Агафья Васильева (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Екатерина Силова, крестьянская девица (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Федор Силов, крестьянский сын (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
- Комментарий наборщика
- В деревне "Ватутино" в период +- 10 лет отчества "Силов" не встречалось. Возможно описка писаря.
- Показать всех упомянутых в записи
- Перейти
- Источник
- Индексация данных проведена Федором Мухиным
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.