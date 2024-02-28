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Игнатов Алексей Петрович

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
ФИО
Игнатов Алексей Петрович
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер записи
1324-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
04.09.1888
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Нас. Пункт приписки
д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.
Дата крещения
05.09.1888
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.1383, лист: 32
Полная запись МК
Счёт родившихся: 16 муж
Урожд. - Игнатов Алексей Петрович
Отец - Игнатов Петр Алексеев, крестьянин (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Мать - Игнатова Агафья Васильева (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Екатерина Силова, крестьянская девица (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Федор Силов, крестьянский сын (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Комментарий наборщика
В деревне "Ватутино" в период +- 10 лет отчества "Силов" не встречалось. Возможно описка писаря.
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Индексация данных проведена Федором Мухиным

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