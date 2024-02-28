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Озеров Яков Федоров

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
ФИО
Озеров Яков Федоров
Тип записи
о рождении
Номер записи
1321-р
Роль персоны
Отец
Дата события
01.09.1888
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.
Дата крещения
02.09.1888
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.1383, лист: 31
Полная запись МК
Счёт родившихся: 18 жен
Урожд. - Озерова Пелагея Яковлевна
Отец - Озеров Яков Федоров, крестьянин (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Мать - Озерова Наталья Матвеева (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Спицын Иван Матвеев, мещанин (г. Киржач, Владимирская губ.)
Воспр. - Фунтикова Ирина Афанасьева, крестьянская девица (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Федором Мухиным

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