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Логачев Сергей Павлов

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
ФИО
Логачев Сергей Павлов
Тип записи
о рождении
Номер записи
1320-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
25.08.1888
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Статус персоны
крестьянский сын
Нас. Пункт приписки
с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.
Дата крещения
26.08.1888
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.1383, лист: 31
Полная запись МК
Счёт родившихся: 14 муж
Урожд. - Яковлев Иван Васильевич
Отец - Яковлев Василий Яковлев, крестьянин (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Мать - Яковлева Мария Кузьмина (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Логачев Сергей Павлов, крестьянский сын (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Розанова Елизавета Петрова, дочь священника (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Федором Мухиным

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