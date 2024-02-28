Кочергин Сергей Иванов
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Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
- ФИО
- Кочергин Сергей Иванов
- Тип записи
- о рождении
- Номер записи
- 1319-р
- Роль персоны
- Отец
- Дата события
- 22.08.1888
- Приход
- Благовещенская ц.
- Губерния прихода
- Московская
- Уезд прихода
- Московский
- Место прихода
- Тайнинское
- Статус персоны
- мещанин
- Нас. Пункт приписки
- г. Дмитров, Московская губ.
- Дата крещения
- 23.08.1888
- Священнослужители
- приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
- Архивный код
- ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.1383, лист: 31
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 13 муж
Урожд. - Кочергин Иван Сергеевич
Отец - Кочергин Сергей Иванов, мещанин (г. Дмитров, Московская губ.)
Мать - Кочергина Ирина Иванова (г. Дмитров, Московская губ.)
Воспр. - Огаркин Иван Михайлов, запасной рядовой (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Холмшова Мария Захарова, дворянка (г. Москва, Московская губ.)
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