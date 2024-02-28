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Кочергин Сергей Иванов

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
ФИО
Кочергин Сергей Иванов
Тип записи
о рождении
Номер записи
1319-р
Роль персоны
Отец
Дата события
22.08.1888
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Статус персоны
мещанин
Нас. Пункт приписки
г. Дмитров, Московская губ.
Дата крещения
23.08.1888
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.1383, лист: 31
Полная запись МК
Счёт родившихся: 13 муж
Урожд. - Кочергин Иван Сергеевич
Отец - Кочергин Сергей Иванов, мещанин (г. Дмитров, Московская губ.)
Мать - Кочергина Ирина Иванова (г. Дмитров, Московская губ.)
Воспр. - Огаркин Иван Михайлов, запасной рядовой (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Холмшова Мария Захарова, дворянка (г. Москва, Московская губ.)
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