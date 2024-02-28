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Иван Григорьев

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
ФИО
Иван Григорьев
Тип записи
о рождении
Номер записи
1318-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
20.08.1888
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
с. Владыкино, Ростокинская вол., Московский у., Московская губ.
Дата крещения
21.08.1888
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.1383, лист: 30
Полная запись МК
Счёт родившихся: 17 жен
Урожд. - Гречина Наталья Григорьевна
Отец - Гречин Григорий Иванов, крестьянин (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Мать - Гречина Параскева Григорьева (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Екатерина Тимофеева, крестьянская девица (с. Владыкино, Ростокинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Иван Григорьев, крестьянин (с. Владыкино, Ростокинская вол., Московский у., Московская губ.)
Комментарий наборщика
Фамилии воспреемников в МК не указана.
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Источник
Индексация данных проведена Федором Мухиным

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