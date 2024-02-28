Петр Васильев
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Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
- ФИО
- Петр Васильев
- Тип записи
- о рождении
- Номер записи
- 1315-р
- Роль персоны
- Воспр.
- Дата события
- 27.07.1888
- Приход
- Благовещенская ц.
- Губерния прихода
- Московская
- Уезд прихода
- Московский
- Место прихода
- Тайнинское
- Статус персоны
- цеховой живописного цвета
- Нас. Пункт приписки
- г. Москва, Московская губ.
- Дата крещения
- 28.07.1888
- Священнослужители
- приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
- Архивный код
- ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.1383, лист: 30
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 11 муж
Урожд. - Медников Петр Михайлович
Отец - Медников Михаил Алексеев, крестьянин (д. Коргашино, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Мать - Медникова Пелагея Петрова (д. Коргашино, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Петр Васильев, цеховой живописного цвета (г. Москва, Московская губ.)
Воспр. - Царькова Ольга Борисова, мещанская девица Мясницкой слободы (г. Москва, Московская губ.)
- Комментарий наборщика
- Фамилия восприемника № 1 в МК не указана.
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- Индексация данных проведена Федором Мухиным
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