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Медникова Пелагея Петрова

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
ФИО
Медникова Пелагея Петрова
Тип записи
о рождении
Номер записи
1315-р
Роль персоны
Мать
Дата события
27.07.1888
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Нас. Пункт приписки
д. Коргашино, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.
Дата крещения
28.07.1888
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.1383, лист: 30
Полная запись МК
Счёт родившихся: 11 муж
Урожд. - Медников Петр Михайлович
Отец - Медников Михаил Алексеев, крестьянин (д. Коргашино, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Мать - Медникова Пелагея Петрова (д. Коргашино, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Петр Васильев, цеховой живописного цвета (г. Москва, Московская губ.)
Воспр. - Царькова Ольга Борисова, мещанская девица Мясницкой слободы (г. Москва, Московская губ.)
Комментарий наборщика
Фамилия восприемника № 1 в МК не указана.
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Источник
Индексация данных проведена Федором Мухиным

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