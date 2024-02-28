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Дарья Максимова

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
ФИО
Дарья Максимова
Тип записи
о рождении
Номер записи
1313-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
25.06.1888
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Статус персоны
крестьянская жена
Нас. Пункт приписки
д. Тарасовка, Краснослободская вол., Трубчевский у., Орловская губ.
Дата крещения
28.06.1888
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.1383, лист: 29
Полная запись МК
Счёт родившихся: 9 муж
Урожд. - Голодаев Павел Михайлович
Отец - Голодаев Михаил Максимов, крестьянин (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Мать - Голодаева Евдокия Иванова (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Дарья Максимова, крестьянская жена (д. Тарасовка, Краснослободская вол., Трубчевский у., Орловская губ.)
Воспр. - Лизунов Николай Иванов, крестьянин (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Комментарий наборщика
Фамилия восприемника № 2 в МК не указана.
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Источник
Индексация данных проведена Федором Мухиным

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