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Озеров Митрофан Федоров

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
ФИО
Озеров Митрофан Федоров
Тип записи
о рождении
Номер записи
1311-р
Роль персоны
Отец
Дата события
25.05.1888
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.
Дата крещения
26.05.1888
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.1383, лист: 28
Полная запись МК
Счёт родившихся: 14 жен
Урожд. - Озерова Параскева Митрофановна
Отец - Озеров Митрофан Федоров, крестьянин (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Мать - Озерова Ксения Васильева (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Лавошников Петр Васильев, бывшего Тайнинского дворца сторожа сын (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Лавошникова Ольга Петрова, бывшего Тайнинского дворца сторожа сына жена (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Федором Мухиным

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