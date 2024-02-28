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Монахова Мария Алексеева

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
ФИО
Монахова Мария Алексеева
Тип записи
о рождении
Номер записи
1310-р
Роль персоны
Мать
Дата события
20.05.1888
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Нас. Пункт приписки
с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.
Дата крещения
22.05.1888
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.1383, лист: 28
Полная запись МК
Счёт родившихся: 13 жен
Урожд. - Монахова Елена Ивановна
Отец - Монахов Иван Константинов, крестьянин (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Мать - Монахова Мария Алексеева (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Григорий Семенов, крестьянин (д. Ульянково, Троицкая вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Матрона Павлова, крестьянская девица (д. Челобитьево, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Комментарий наборщика
Фамилии воспреемников в МК не указана.
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Источник
Индексация данных проведена Федором Мухиным

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