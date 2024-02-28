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Садовникова Параскева Степанова

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
ФИО
Садовникова Параскева Степанова
Тип записи
о рождении
Номер записи
1309-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
28.04.1888
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Статус персоны
крестьянская жена
Дата крещения
30.04.1888
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.1383, лист: 28
Полная запись МК
Счёт родившихся: 12 жен
Урожд. - Горбунова Пелагея Михайловна
Отец - Горбунов Михаил Ефимов, крестьянин (с. Большие Мытищи, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Мать - Горбунова Матрона Васильева (с. Большие Мытищи, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Карцев Иван Степанов, крестьянин (д. Заречная слобода, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Садовникова Параскева Степанова, крестьянская жена
Комментарий наборщика
В оригинале МК фамилия воспреемника № 2 "Садовничья", но в других записях фамилия "Садовникова"
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Источник
Индексация данных проведена Федором Мухиным

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