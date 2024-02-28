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Федор Андреев

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
ФИО
Федор Андреев
Тип записи
о рождении
Номер записи
1308-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
28.04.1888
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Статус персоны
Костромская губ. бессрочно-отпускной рядовой
Дата крещения
30.04.1888
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.1383, лист: 27
Полная запись МК
Счёт родившихся: 11 жен
Урожд. - Лодочникова Пелагея Сильвестровна
Отец - Лодочников Селиверст Алексеев, крестьянин (д. Шебаршино, Емельяновская вол., Старицкий у., Тверская губ.)
Мать - Лодочникова Дарья Анисимова (д. Шебаршино, Емельяновская вол., Старицкий у., Тверская губ.)
Воспр. - Белова Анастасия Иовлева, крестьянская жена (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Федор Андреев, Костромская губ. бессрочно-отпускной рядовой
Комментарий наборщика
Фамилии отца и воспреемников в МК не указаны, фамилия отца и воспреемника № 2 вычислены по другим записям.
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Индексация данных проведена Федором Мухиным

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