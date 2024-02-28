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Маркина Пелагея Логиновна

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
ФИО
Маркина Пелагея Логиновна
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер записи
1307-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
25.04.1888
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Нас. Пункт приписки
д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.
Дата крещения
26.04.1888
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.1383, лист: 27
Полная запись МК
Счёт родившихся: 10 жен
Урожд. - Маркина Пелагея Логиновна
Отец - Маркин Логин Николаев, крестьянин (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Мать - Маркина Неонила Петрова (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Бадидин Василий Тимофеев, крестьянский сын (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Федором Мухиным

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