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Огаркина Акилина Михайлова

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
ФИО
Огаркина Акилина Михайлова
Тип записи
о рождении
Номер записи
1301-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
04.04.1888
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Статус персоны
крестьянская девица
Нас. Пункт приписки
д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.
Дата крещения
05.04.1888
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.1383, лист: 26
Полная запись МК
Счёт родившихся: 6 жен
Урожд. - Огаркина Александра Ивановна
Отец - Огаркин Иван Михайлов, бессрочно-отпускной рядовой (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Мать - Огаркина Домна Васильева (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Ефим Ефремов, Даниловский у., Ярославская губ. запасной унтер-офицер
Воспр. - Огаркина Акилина Михайлова, крестьянская девица (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Комментарий наборщика
Фамилия воспреемника № 1 в МК не указана.
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Источник
Индексация данных проведена Федором Мухиным

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