Лизунова Клавдия Яковлевна
Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
- ФИО
- Лизунова Клавдия Яковлевна
- Пол
- Ж
- Тип записи
- о рождении
- Номер записи
- 1300-р
- Роль персоны
- Урожд.
- Дата события
- 12.03.1888
- Приход
- Благовещенская ц.
- Губерния прихода
- Московская
- Уезд прихода
- Московский
- Место прихода
- Тайнинское
- Нас. Пункт приписки
- с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.
- Дата крещения
- 15.03.1888
- Священнослужители
- приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
- Архивный код
- ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.1383, лист: 26
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 5 жен
Урожд. - Лизунова Клавдия Яковлевна
Отец - Лизунов Яков Иванов, крестьянин (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Мать - Лизунова Параскева Ефимова (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Бабушкина Мария Николаева, мещанка ( Троицкий посад, )
Воспр. - Кобелев Михаил Семенов, мещанин (г. Москва, Московская губ.)
- Показать всех упомянутых в записи
- Перейти
- Источник
- Индексация данных проведена Федором Мухиным
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.