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Крапивкина Евдокия Гаврииловна

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
ФИО
Крапивкина Евдокия Гаврииловна
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер записи
1297-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
23.02.1888
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Нас. Пункт приписки
с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.
Дата крещения
25.02.1888
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.1383, лист: 25
Полная запись МК
Счёт родившихся: 2 жен
Урожд. - Крапивкина Евдокия Гаврииловна
Отец - Крапивкин Гавриил Афанасьев, крестьянин (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Мать - Крапивкина Агрипина Семенова (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Крапивкин Борис Афанасьев, крестьянский сын (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Щербакова Наталья Семенова, крестьянская девица (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Федором Мухиным

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