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Митусова Мария Панфилова

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
ФИО
Митусова Мария Панфилова
Тип записи
о рождении
Номер записи
1293-р
Роль персоны
Мать
Дата события
01.02.1888
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Нас. Пункт приписки
д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.
Дата крещения
02.02.1888
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.1383, лист: 24
Полная запись МК
Счёт родившихся: 4 муж
Урожд. - Митусов Семен Фролович
Отец - Митусов Фрол Матвеев, крестьянин (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Мать - Митусова Мария Панфилова (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Митусов Василий Никифоров, крестьянин (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Митусова Параскева Флорова, крестьянская девица (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Комментарий наборщика
Фамилия отца и воспреемника № 2 в МК не указаны и вычислены по другим записям.
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Источник
Индексация данных проведена Федором Мухиным

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