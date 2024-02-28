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Пьянов Ефрем Лаврентьев

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
ФИО
Пьянов Ефрем Лаврентьев
Тип записи
о рождении
Номер записи
1290-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
01.01.1888
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Статус персоны
крестьянский сын
Нас. Пункт приписки
с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.
Дата крещения
01.01.1888
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.1383, лист: 24
Полная запись МК
Счёт родившихся: 1 муж
Урожд. - Монахов Василий Николаевич
Отец - Монахов Николай Григорьев, крестьянин (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Мать - Монахова Анастасия Андреева (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Матрона Павлова, крестьянская девица (д. Челобитьево, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Пьянов Ефрем Лаврентьев, крестьянский сын (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Комментарий наборщика
Фамилии отца и воспреемников в МК не указаны, фамилия отца и воспреемника № 1 вычислены по другим записям.
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Источник
Индексация данных проведена Федором Мухиным

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