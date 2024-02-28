Зубрин Никита Григорьев
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Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
- ФИО
- Зубрин Никита Григорьев
- Тип записи
- о рождении
- Номер записи
- 1289-р
- Роль персоны
- Воспр.
- Дата события
- 27.11.1889
- Приход
- Благовещенская ц.
- Губерния прихода
- Московская
- Уезд прихода
- Московский
- Место прихода
- Тайнинское
- Статус персоны
- крестьянин
- Нас. Пункт приписки
- д. Подушкино, Ростокинская вол., Московский у., Московская губ.
- Дата крещения
- 29.11.1889
- Священнослужители
- приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
- Архивный код
- ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.1394, лист: 13
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 14 муж
Урожд. - Лебедев Николай Васильевич
Отец - Лебедев Василий Иванов, крестьянин (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Мать - Лебедева Анастасия Кононова (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Зубрин Никита Григорьев, крестьянин (д. Подушкино, Ростокинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Котельникова Анна Кононова, крестьянская девица (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
- Комментарий наборщика
- Фамилия воспреемника № 2 в МК не указана, отчество жены и воспреемника № 2 записано в сокращении "Конова" вместо "Кононова". Фамилия воспреемника № 2 вычислена по отцу - в более ранних МК указанного как "Котельников Конон Фирсов".
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- Индексация данных проведена Федором Мухиным
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