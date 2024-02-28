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Лебедев Николай Васильевич

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
ФИО
Лебедев Николай Васильевич
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер записи
1289-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
27.11.1889
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Нас. Пункт приписки
д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.
Дата крещения
29.11.1889
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.1394, лист: 13
Полная запись МК
Счёт родившихся: 14 муж
Урожд. - Лебедев Николай Васильевич
Отец - Лебедев Василий Иванов, крестьянин (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Мать - Лебедева Анастасия Кононова (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Зубрин Никита Григорьев, крестьянин (д. Подушкино, Ростокинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Котельникова Анна Кононова, крестьянская девица (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Комментарий наборщика
Фамилия воспреемника № 2 в МК не указана, отчество жены и воспреемника № 2 записано в сокращении "Конова" вместо "Кононова". Фамилия воспреемника № 2 вычислена по отцу - в более ранних МК указанного как "Котельников Конон Фирсов".
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Источник
Индексация данных проведена Федором Мухиным

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