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Бурхутов Тимофей Константинов

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
ФИО
Бурхутов Тимофей Константинов
Тип записи
о рождении
Номер записи
1286-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
04.11.1889
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Статус персоны
крестьянский сын
Нас. Пункт приписки
д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.
Дата крещения
05.11.1889
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.1394, лист: 12
Полная запись МК
Счёт родившихся: 20 жен
Урожд. - Бурхутова Екатерина Григорьевна
Отец - Бурхутов Григорий Константинов, запасной рядовой (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Мать - Бурхутова Евдокия Григорьева (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Бурхутов Тимофей Константинов, крестьянский сын (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Солина Фекла Константинова, крестьянская девица (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Федором Мухиным

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