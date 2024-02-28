Бурхутов Григорий Константинов
Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
- ФИО
- Бурхутов Григорий Константинов
- Тип записи
- о рождении
- Номер записи
- 1286-р
- Роль персоны
- Отец
- Дата события
- 04.11.1889
- Приход
- Благовещенская ц.
- Губерния прихода
- Московская
- Уезд прихода
- Московский
- Место прихода
- Тайнинское
- Статус персоны
- запасной рядовой
- Нас. Пункт приписки
- д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.
- Дата крещения
- 05.11.1889
- Священнослужители
- приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
- Архивный код
- ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.1394, лист: 12
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 20 жен
Урожд. - Бурхутова Екатерина Григорьевна
Отец - Бурхутов Григорий Константинов, запасной рядовой (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Мать - Бурхутова Евдокия Григорьева (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Бурхутов Тимофей Константинов, крестьянский сын (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Солина Фекла Константинова, крестьянская девица (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
- Показать всех упомянутых в записи
- Перейти
- Источник
- Индексация данных проведена Федором Мухиным
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.