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Мухин Дмитрий Федорович

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
ФИО
Мухин Дмитрий Федорович
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер записи
1285-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
26.10.1889
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Нас. Пункт приписки
с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.
Дата крещения
27.10.1889
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.1394, лист: 11
Полная запись МК
Счёт родившихся: 11 муж
Урожд. - Мухин Дмитрий Федорович
Отец - Мухин Федор Васильев, крестьянин (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Мать - Мухина Ирина Григорьева (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Алексей Иванов, крестьянин (с. Болтино, Троицкая вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Мухина Александра Егорова, крестьянская жена (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Комментарий наборщика
Фамилия воспреемника № 1 в МК не указана. В оригинале МК отчество жены указано как "Гаврилова" , что противоречит другим записям и исправлено на "Григорьева".
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Индексация данных проведена Федором Мухиным

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