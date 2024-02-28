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Татьяна Тимофеева

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
ФИО
Татьяна Тимофеева
Тип записи
о рождении
Номер записи
1284-р
Роль персоны
Мать
Дата события
14.10.1889
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Нас. Пункт приписки
д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.
Дата крещения
15.10.1889
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.1394, лист: 11
Полная запись МК
Счёт родившихся: 19 жен
Урожд. - Елизавета Сергеевна
Отец - Сергей Ефимов, крестьянин (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Мать - Татьяна Тимофеева (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Коровина Анна Федорова, крестьянская девица (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Огаркин Иван Михайлов, запасной рядовой (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Комментарий наборщика
Фамилия отца не указана.
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Индексация данных проведена Федором Мухиным

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