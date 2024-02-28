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Параскева Алексеева

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
ФИО
Параскева Алексеева
Тип записи
о рождении
Номер записи
1283-р
Роль персоны
Мать
Дата события
07.09.1889
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Нас. Пункт приписки
д. Малые Мытищи, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.
Дата крещения
08.09.1889
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.1394, лист: 11
Полная запись МК
Счёт родившихся: 10 муж
Урожд. - Дмитрий Алексеевич
Отец - Алексей Андреев, крестьянин (д. Малые Мытищи, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Мать - Параскева Алексеева (д. Малые Мытищи, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Бадидина Анастасия Демьянова, крестьянская жена (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Козлов Максим Фролов, крестьянин (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Комментарий наборщика
Фамилия отца и воспреемника № 2 в МК не указана. Фамилия воспреемника № 2 вычислена по другим записям.
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Индексация данных проведена Федором Мухиным

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