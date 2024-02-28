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Фирсова Агафья Артамонова

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
ФИО
Фирсова Агафья Артамонова
Тип записи
о рождении
Номер записи
1282-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
25.09.1889
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Статус персоны
отставного унтер-офицера дочь девица
Нас. Пункт приписки
д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.
Дата крещения
25.09.1889
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.1394, лист: 10
Полная запись МК
Счёт родившихся: 18 жен
Урожд. - Фирсова Пелагея Васильевна
Отец - Фирсов Василий Алексеев, крестьянин (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Мать - Фирсова Матрона Иванова (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Кузьма Иванов, крестьянин (д. Малые Мытищи, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Фирсова Агафья Артамонова, отставного унтер-офицера дочь девица (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Комментарий наборщика
Фамилия воспреемника № 1 в МК не указана.
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Источник
Индексация данных проведена Федором Мухиным

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