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Кузьма Иванов

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
ФИО
Кузьма Иванов
Тип записи
о рождении
Номер записи
1282-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
25.09.1889
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
д. Малые Мытищи, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.
Дата крещения
25.09.1889
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.1394, лист: 10
Полная запись МК
Счёт родившихся: 18 жен
Урожд. - Фирсова Пелагея Васильевна
Отец - Фирсов Василий Алексеев, крестьянин (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Мать - Фирсова Матрона Иванова (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Кузьма Иванов, крестьянин (д. Малые Мытищи, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Фирсова Агафья Артамонова, отставного унтер-офицера дочь девица (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Комментарий наборщика
Фамилия воспреемника № 1 в МК не указана.
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Источник
Индексация данных проведена Федором Мухиным

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